Как из сказки: сколько стоит уединенный дом с видом на горы и океан

Очаровательный дом 1949 года, который недавно полностью обновили, является действительно уникальной собственностью. Он расположен у подножия калифорнийских гор Сан-Габриэль.

Архитектурную жемчужину строили для садовода, занимавшегося выращиванием экзотических растений. Много красоты сохранилось и для будущих владельцев. Цена вопроса – 2,2 миллиона долларов.

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Замечательный дом с видами на горы и океан

"Нынешние владельцы влюбились в дом с первой секунды, когда его увидели. Они были поражены уровнем тщательности и детализации, которые разработал архитектор", – говорит агент по листингу Ева Лин.

Дом площадью 257 квадратных метров вмещает четыре спальни и четыре ванные комнаты. На первом этаже также есть кухня, прачечная, кладовая, хранилище для хранения, стеклянная обеденная зона и дополнительная комната без назначения. На верхнем этаже есть большое пространство для отдыха или развлечений.

Просторные комнаты с панорамными окнами / Фото eXp Realty

Главная особенность дома – это, конечно, его расположение. Счастливый покупатель будет видеть из своих окон Тихий океан и горы. А в солнечные дни из гостиной открывается вид на остров Каталина.

Этот дом воплощает классический образ жизни Южной Калифорнии. Это настоящий заповедник, идеально подходящий для людей, которые имеют безграничную любовь к природной красоте и архитектурному дизайну. Здесь вы можете жить в гармонии с природой,

– добавила агент по продаже.

К собственности принадлежит также отдельная двухэтажная студия – идеальна для творческих людей