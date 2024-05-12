Как из сказки: сколько стоит уединенный дом с видом на горы и океан
Источник:Realtor
Очаровательный дом 1949 года, который недавно полностью обновили, является действительно уникальной собственностью. Он расположен у подножия калифорнийских гор Сан-Габриэль.
Архитектурную жемчужину строили для садовода, занимавшегося выращиванием экзотических растений. Много красоты сохранилось и для будущих владельцев. Цена вопроса – 2,2 миллиона долларов.
Обратите внимание Покупка квартиры в новостройке: что надо знать об акте приема-передачи жилья
Замечательный дом с видами на горы и океан
"Нынешние владельцы влюбились в дом с первой секунды, когда его увидели. Они были поражены уровнем тщательности и детализации, которые разработал архитектор", – говорит агент по листингу Ева Лин.
Дом площадью 257 квадратных метров вмещает четыре спальни и четыре ванные комнаты. На первом этаже также есть кухня, прачечная, кладовая, хранилище для хранения, стеклянная обеденная зона и дополнительная комната без назначения. На верхнем этаже есть большое пространство для отдыха или развлечений.
Просторные комнаты с панорамными окнами / Фото eXp Realty
Главная особенность дома – это, конечно, его расположение. Счастливый покупатель будет видеть из своих окон Тихий океан и горы. А в солнечные дни из гостиной открывается вид на остров Каталина.
Этот дом воплощает классический образ жизни Южной Калифорнии. Это настоящий заповедник, идеально подходящий для людей, которые имеют безграничную любовь к природной красоте и архитектурному дизайну. Здесь вы можете жить в гармонии с природой,
– добавила агент по продаже.
К собственности принадлежит также отдельная двухэтажная студия – идеальна для творческих людей