Особняк на склоне горы: этот дом с видами на Тихий океан просто поражает

Этот великолепный особняк на склоне холма в Малибу, Калифорния, предлагает полную приватность и вид на океан из каждой комнаты. Жилье в таком уникальном месте на рынке встречается очень редко.

Дом расположен в горах над желанным прибрежным городом. Цена роскошного особняка составляет 5,6 миллионов долларов.

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Вид на океан из каждой комнаты

Дом площадью 430 квадратных метров вмещает четыре спальни. Хотя его завершили еще в начале 2000-х годов, жилье очень современное и имеет множество преимуществ.

Дом был построен так, чтобы из каждой комнаты открывался прекрасный вид на Тихий океан, окружающий ландшафт и даже остров Санта-Каталина вдали,

– рассказал агент по продажам.

Длинная подъездная дорога к дому ведет к гаражу на два авто и большому внутреннему дворику с зоной отдыха.

Если зайти в дом, то сначала видно фойе с высокими потолками и панорамными окнами. Далее есть гостиная, соединяющая внутреннее и внешнее пространства, аккуратно обрамляя вид на патио, ландшафт и океан.

Везде панорамные окна / Фото Realtor

Также на основном уровне есть кухня, спальня, которую использовали как офис, ванная в стиле спа, винная комната, кладовая и столовая. Наверху обустроили еще три спальни и ванные комнаты.

"Основная спальня имеет мансардное окно, камин и частный балкон с отдельной спа-ванной", – говорит агент, отмечая, что в доме есть два балкона и три дровяных камина.

Но главным преимуществом дома является, конечно, что расположение. До пляжа Малибу идти всего лишь 2 минуты. Это идеальный дом для людей, которые любят воду и природу.