Будинок розташований в горах над омріяним прибережним містом. Ціна розкішного особняка становить 5,6 мільйона доларів.

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Краєвид на океан з кожної кімнати

Будинок площею 430 квадратних метрів вміщує чотири спальні. Хоча його завершили ще на початку 2000-х років, житло дуже сучасне та має безліч переваг.

Дім був побудований так, щоб з кожної кімнати відкривався чудовий краєвид на Тихий океан, навколишній ландшафт і навіть острів Санта-Каталіна вдалині,

– розповів агент з продажу.

Довга під'їзна дорога до будинку веде до гаража на два авто та великого внутрішнього дворика з відпочинковою зоною.

Якщо зайти в будинок, то спочатку видно фоє з високими стелями та панорамними вікнами. Далі є вітальня, що з'єднує внутрішній і зовнішній простори, акуратно обрамляючи краєвид на патіо, ландшафт і океан.

Скрізь панорамні вікна / Фото Realtor

Також на основному рівні є кухня, спальня, яку використовували як офіс, ванна в стилі спа, винна кімната, комори та їдальня. Нагорі облаштували ще три спальні та ванні кімнати.

"Основна спальня має мансардне вікно, камін і приватний балкон із окремою спа-ванною", – каже агент, зазначаючи, що в будинку є два балкони та три дров'яні каміни.

Та головною перевагою будинку є, звичайно, що розташування. До пляжу Малібу йти всього лише 2 хвилини. Це ідеальний дім для людей, які люблять воду та природу.