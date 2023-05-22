Город Вон имеет много культурных и природных достопримечательностей. Также здесь много семейных районов с большим количеством школ и зеленых парков. Одним словом, это хорошее место для жизни.

Здесь продают роскошный дом, объединяющий артдеко и современные стили середины века.

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Особый дом в тихом месте

Отделанные панелями стены, гранитные акценты и окна от пола до потолка являются отличительными чертами интерьера. Площадь жилья составляет 557 квадратных метров.

Первый этаж двухэтажного дома вмещает гостиную и столовую, кабинет, библиотеку и одну спальню.

В интерьере много дерева / Фото Barry Cohen Homes

На верхнем этаже есть основной люкс с гардеробной и туалетом и две спальни. В общей сложности есть четыре санузла. В подвальном помещении оборудованы игровые и тренажерные комнаты. На дворе есть еще одна кухня и бассейн. Также рядом расположен гараж, где могут поместиться четыре автомобиля.

Внимание привлекает яркий рисунок при входе в дом. Это придает драматический эффект.



Рисунок у входа / Фото Barry Cohen Homes

Стоимость недвижимости составляет 8,25 миллионов канадских долларов или около 6 миллионов долларов США.