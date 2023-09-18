Жизнь в пустыне: этот особняк среди дикой природы привлекает многих

На рынке появилось уникальное здание среди пустыни, которое построили в валунах Аризоны. Собственность отличается тем, что экстерьер оформлен в глинобитном стиле.

Дом с четырьмя спальнями расположен на курорте The Boulders Resort в Скоттсдейле. Он появился на рынке за 3,315 млн долларов.

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Не дом, а мечта для тех, кто ищет что-нибудь уникальное

Настоящие валуны использовали даже в интерьере, который имеет площадь 615 квадратных метров.

"Недвижимость делает уникальной ее глинобитная конструкция – таких домов совсем немного. Другое дело, на которое следует обратить внимание, это расположение собственности – в части усадьбы The Boulders, на небольшом возвышении, у поля для гольфа, – говорит агент по листингу Стейси Палушио.

Собственность известна как La Casa Acerca La Laguna, в переводе – "дом над ручьем". Название не случайно, ведь под домом действительно течет ручей, который виден сквозь пол.

В интерьере использовали много природных материалов.

Имение расположено на участке, откуда открываются виды на горы, а также интересную дикую природу. В этой местности можно встретить ящерицу, рысь и представителей рода таясовых. Так что возникает ощущение, будто дом в заповеднике.

Что касается самого дома, то он спроектирован с открытым планом этажа. Кроме спален внутри есть кухонная и обеденная зоны с прямым выходом на открытую террасу, две ванные комнаты, тренажерный зал и рабочий кабинет.

На дворе обустроен пейзажный бассейн и вращающийся спа. Это идеальное место для отдыха в любое время дня. В собственности также есть два частных пансионата и гараж на четыре автомобиля. То есть новые владельцы могут сдавать жилье в аренду и иметь стабильный доход, если захотят.