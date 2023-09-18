Как известно, в начале войны многие планируют приобрести жилье в Украине. Однако из-за нестабильной ситуации они откладывали покупку. То есть первой причиной оживления рынка является "отложенный спрос". Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

Обратите внимание Чем руководствуются украинцы, покупая жилье в сегодняшних реалиях

Иностранцы покупают жилье в Украине по разным причинам

"Работает отложенный спрос. В начале войны заходили в период активного рынка недвижимости и спрос был достаточно хорош. Возможно, не все кто планировал, но достаточно большое количество покупателей просто отсрочили свои планы и они сейчас покупают", – говорит Пита.

Во-вторых, в Украине не так много реальных альтернатив, в которые можно вложить свои сбережения. К примеру, инвестиции в недвижимость – лучший вариант, чем банковские депозиты. Владельцы могут сдавать жилье в аренду и иметь стабильный доход или продать жилье, когда им будет угодно, очевидно, по более высокой цене, потому что цены постоянно растут.

С недвижимостью есть риск только разрушения, но люди на этот риск меньше обращают внимание, поэтому планировавшие свои планы реализуют. Есть случаи, когда покупают люди из-за границы, из других стран,

– рассказал эксперт.

Среди иностранных покупателей Юрий Пита назвал граждан Канады, Испании и Израиля. "Раньше также были клиенты из других стран, но сейчас они существенно возвращаются. Наверное, они также понимают ситуацию и что будет все стабильно", - отметил президент Ассоциации специалистов по недвижимости.