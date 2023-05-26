Скрытая красота: в Австралии продают особый дом в пустыне

Уникальное семейное здание появилось на рынке в Алис-Спрингс. Хотя его практичный внешний вид не вызывает восторга, за стенами скрывается прекрасный баланс смелых цветов и текстур.

Это жилье построили супруги, которые купили участок площадью 2,23 гектара в 2015 году. Пара пригласила экспертов сделать полированную бетонную плиту, сантехнику и электричество, а затем потратила три года на то, чтобы превратить дом в дом с мрачными тонами, теплыми деревянными акцентами и сталью.

Обратите внимание Зеленые зоны, спортплощадки, лаунж-зоны: как КН РИЭЛ создает комфортную среду для жизни

Дом в пустыне с интересным интерьером

Главное здание занимает два этажа с антресольным уровнем. На нижнем этаже есть гостиная, столовая и кухня открытой планировки, а также семейная ванная комната, прачечная и две спальни.

С одной стороны мезонина расположен кабинет, а с другой – главная спальня с ванной комнатой. Жилые помещения выходят на крытую террасу, с которой открывается вид на бассейн. Также на территории есть квартира для бабушки.

Владельцы имели очень разные дизайнерские вкусы, именно поэтому интерьер является экспериментальным.

Дизайн интересен из-за разных предпочтений владельцев / Фото Realestate

"Есть разные типы древесины, а потолок окрашен в темно-зеленый цвет, который почти выглядит черным. В главной ванной комнате и снаружи есть старые стальные водостоки, в меньшей части внизу есть старые фабричные светильники", - говорит владелица Аойфе Милсон.

Собственность расположена на территории заповедника дикой природы Илпарпа-Свомп и имеет виды на хребты Вест-МакДоннелл. "Мы видели кенгуру и ему через забор", – с восторгом рассказывает Милсон.

Сейчас семья говорит, что хочет двигаться дальше, потому продает недвижимость. Дом появился на рынке за 1,07 миллиона долларов.