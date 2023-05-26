Дизайн поражает: в Техасе продают дом в стиле "Пиратов Карибского моря"

Джек Воробей гордился бы. Дом с мотивом дизайна "Пиратов Карибского моря" в Плейно, штат Техас, появился на рынке.

"Мы не ожидали такой широкой огласки, но это было очень весело. Я помог продавцу купить дом около 10 лет назад. К тому времени это был простой дом. Он, как выяснилось, одержим этим фильмом и любит все о Джеке Воробье", – говорит агент по листингу Райан Уорд.

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Обычный дом превратили в мечту фанатов

Интерьер в морском стиле площадью 293 квадратных метров превратили в съемочную площадку "Пиратов Карибского моря".

Дом с тремя спальнями имеет двухэтажную гостиную с "палубой" в стиле лодки. Рядом прикреплен пират, лазающий по веревкам. Обнаженные балки, завернутые в ткань, напоминают паруса корабля.

Интерьер очень атмосферный / Фото Realtor

В других комнатах есть штурвалы корабля, обшитые панелями, чтобы имитировать внутреннюю каюту лодки. В медиакомнате за решеткой оказался еще один "пират".

В общем с момента приобретения дома владелец создал целую казну изысканных обновлений.

"Недавно он добавил гараж на две машины и навес для машины, а также большую игровую комнату с кондиционером. Все обновления качественные. Везде есть паркетный пол. Есть двухместная электрическая сауна и даже душ на шесть человек", – рассказывает Райан Ворд.

Основная спальня расположена на нижнем уровне, а еще две спальни расположены на втором этаже. На дворе есть бассейн и большая красивая территория, где можно устраивать вечера просмотра фильмов.

Небольшой бассейн на улице / Фото Realtor

Уникальный дом продают по 650 тысяч долларов.