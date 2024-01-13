Не только дом: в Массачусетсе продают уникальную недвижимость со "сладким бизнесом"

Собственность площадью 5 гектаров в Ист-Лонгмедоу, штат Массачусетс, уже привлекла большое внимание после выхода на рынок. Продают не только дом, но и "сладкий бизнес" нынешних владельцев.

Речь идет о пекарне, магазине мороженого и большом яблоневом саду. Все это вместе с основным домом и еще одним антикварным можно приобрести за 1,3 миллиона долларов

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Прекрасный дом вместе с успешным бизнесом

Жилье построили еще в 1819 году, а бизнес начали только в 1971-м. Собственность под названием The Apple Place давно была любимой в городе. Когда стало известно, что владельцы продают дом, местные жители обеспокоились, что новый покупатель может просто разрушить это.

Однако выяснилось, что собственность намеренно не будут продавать застройщику. Хозяевам очень важно, чтобы она перешла в надежные руки, ведь это их семейное наследие.

Прекрасный фермерский дом площадью 190 квадратных метров вмещает четыре спальни. Это второй старейший дом в городе. Хотя его многократно обновляли, внутри сохранилось много оригинальных деталей.

Интерьер жилья и экстерьер пекарни / Фото Realtor

"Кроме дома, следующий покупатель получит 5 гектаров земли; работающий магазин мороженого; пекарню и яблоневый сад. Супруги решили, что пора уйти на пенсию, поскольку они работают много часов и открыты шесть дней в неделю. С каждым годом им становится сложнее", – рассказал агент по листингу.

На просторном участке также есть амбар, детская площадка и зоны отдыха на открытом воздухе, а также другие "фермерские постройки в стиле Новой Англии". Это действительно уникальная собственность. Хозяева уже провели 30 экскурсий, а значит интерес к недвижимости велик. До конца января владельцы ждут лучшее предложение.