Мовиться про пекарню, магазин морозива та великий яблуневий сад. Усе це разом з основним будинком та ще одним антикварним можна придбати за 1,3 мільйона доларів

Зверніть увагу Новий старт: три квартири у ЖК "Містечко Підзамче" від КН РІЕЛ придбано за програмою "єОселя"

Чудовий будинок разом з успішним бізнесом

Житло побудували ще у 1819 році, а бізнес започаткували аж у 1971-му. Власність під назвою The Apple Place, давно була улюбленою в місті. Тож, коли стало відомо, що власники продають дім, місцеві жителі стурбувалися, що новий покупець може просто зруйнувати це.

Проте з'ясувалося, що власність навмисно не будуть продавати забудовнику. Господарям дуже важливо, щоб вона перейшла в надійні руки, адже це їхня родинна спадщина.

Чудовий фермерський будинок площею 190 квадратних метрів вміщує чотири спальні. Це другий найстаріший дім у місті. Хоча його багато разів оновлювали, всередині збереглося багато оригінальних деталей.

Інтер'єр житла та екстер'єр пекарні / Фото Realtor

"Крім дому, наступний покупець отримає 5 гектарів землі; магазин морозива, який працює; пекарню та яблуневий сад. Подружжя вирішило, що пора піти на пенсію, оскільки вони працюють багато годин і відкриті шість днів на тиждень. З кожним роком їм стає складніше", – розповів агент з лістингу.

На просторій ділянці також є амбар, дитячий майданчик і зони відпочинку на відкритому повітрі, а також інші "фермерські будівлі в стилі Нової Англії". Це справді унікальна власність. Господарі вже провели 30 екскурсій, а отже інтерес до нерухомості великий. До кінця січня власники чекають на найкращу пропозицію.