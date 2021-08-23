Дом за 1 евро в Италии: к акции присоединился еще один город

Итальянская коммуна Пиньоне присоединилась к инициативе по продаже домов за 1 евро. В городке, расположенном в регионе Лигурия, проживает около 500 человек.

Участие в акции позволит привлечь новых жителей. Какие условия приобретения дома за 1 евро – читайте далее.

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Что известно о коммуне

Городок Пиньоне расположен в регионе Лигурия в провинции Ла Специя. Население коммуны – около 500 человек. Городские власти решили принять участие в популярной акции по продаже недвижимости за 1 евро. По их мнению, это позволит уберечь множество зданий от разрушения и обвалов. Кроме того, с помощью привлекательной цены в коммуне увеличится численность населения.

В Италии дом за 1 евро можно купить в ряде городов / Фото Pixabay

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Какие условия

Официально программа в Пиньоне стартует в конце сентября. Однако городская администрация уже получила несколько тысяч заявок на приобретения жилья. Преимущественно недвижимостью интересуются иностранные граждане.

Согласно условиям, покупатель в течение полугода с момента сделки должен представить проект реконструкции дома. Работы необходимо провести в течение трех лет.

Кроме того, от владельца потребуют залог в размере 5 тысяч евро (157 тысяч гривен) за работы до 50 тысяч евро (1,6 миллиона гривен) и 10 тысяч евро (313,4 тысячи гривен) за ремонт, стоимость которого превышает эту сумму. Вернут залог после завершения реставрации.