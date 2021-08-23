Участь в акції дозволить залучити нових жителів. Які умови придбання будинку за 1 євро – читайте далі.

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Що відомо про комуну

Містечко Піньоне розташоване в регіоні Лігурія у провінції Ла Спеція. Населення комуни – близько 500 осіб. Міська влада вирішила взяти участь у популярній акції з продажу нерухомості за 1 євро. На їхню думку, це дозволить уберегти безліч будівель від руйнування та обвалів. Крім того, за допомогою привабливої ціни в комуні збільшиться чисельність населення.

В Італії будинок за 1 євро можна купити в кількох містах / Фото Pixabay

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Які умови

Офіційно програма у Піньоне стартує наприкінці вересня. Однак міська адміністрація вже отримала кілька тисяч заявок на придбання житла. Переважно нерухомістю цікавляться іноземні громадяни.

Згідно з умовами, покупець протягом пів року з моменту угоди повинен подати проєкт реконструкції будинку. Роботи необхідно провести протягом трьох років.

Крім того, від власника вимагатимуть заставу в розмірі 5 тисяч євро (157 тисяч гривень) за роботи до 50 тисяч євро (1,6 мільйона гривень) й 10 тисяч євро (313,4 тисячі гривень) за ремонт, вартість якого перевищує цю суму. Повернуть заставу після завершення реставрації.