Американка приобрела дом "за одно евро" в Италии и превратила его в жилье мечты

Мередит Таббоун из Чикаго решила сделать ставку на заброшенное жилье на Сицилии. Начальная ставка была 1 евро по известной программе в Италии с целью возрождения деревень.

Женщина стала владелицей дома 1600-х годов, в котором даже не было электричества и водопровода. Но торгах она заплатила за жилье 5600 долларов.

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Результат пяти лет ремонта

Мередит приобрела непригодный для проживания дом с асбестовой крышей и без окон в 2019 году. После масштабных работ, которые длились 5 лет, заброшенное жилье превратилось в роскошное, со спа-центром, открытой кухней и винным погребом.

До и после обновления экстерьера / Фото SWNS

Сначала американка сделала крышу за 850 долларов. Через год она приобрела соседнее здание, чтобы объединить дома и создать недвижимость площадью 280 квадратных метров. Полный ремонт ей обошелся в 490 тысяч долларов.

Сначала я хотела, чтобы это было лишь маленькое место для отдыха, но мы превратили его в дом мечты,

– поделилась женщина.

Она призналась, что процесс ремонта был очень медленным и изнурительным. В обновленном доме американка уже поселилась и планирует там жить четыре месяца в году.

Кухня теперь больше / Фото SWNS

На этом Мередит не остановилась, а купила еще два гостевых дома в том же селе за 38 500 долларов. Правда, они требуют лишь незначительного ремонта.