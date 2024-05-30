Жінка стала власницею будинку 1600-х років, у якому навіть не було електрики та водопроводу. Но торгах вона заплатила за житло 5600 доларів.

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Результат п'яти років ремонту

Мередіт придбала непридатний для проживання будинок з азбестовим дахом і без вікон у 2019 році. Після масштабних робіт, які тривали 5 років, занедбане житло перетворилося на розкішне, зі спа-центром, відкритою кухнею та винним льохом.

До та після оновлення екстер'єру / Фото SWNS

Спочатку американка зробила дах за 850 доларів. За рік вона придбала сусідню будівлю, щоб об'єднати будинки й створити нерухомість площею 280 квадратних метрів. Повний ремонт їй обійшовся у 490 тисяч доларів.

Спочатку я хотіла, щоб це було лише маленьке місце для відпочинку, але ми перетворили його на будинок мрії,

– поділилася жінка.

Вона зізналася, що процес ремонту був дуже повільним і виснажливим. В оновленому будинку американка вже поселилася і планує там жити чотири місяці на рік.

Кухня тепер більша / Фото SWNS

На цьому Мередіт не зупинилася, а купила ще два гостьові будинки в тому ж селі за 38 500 доларів. Щоправда, вони потребують лише незначного ремонту.