На свой страх и риск: какое жилье можно купить за 10 тысяч фунтов в Англии

В английском городе Ведсбери продают дом по очень низкой цене – 10 тысяч фунтов стерлингов. Однако приобрести дом решится не каждый из-за его состояния.

Дом находится в таком плохом состоянии, что всем, кто хочет его осмотреть, советуют одевать соответствующую одежду и обувь. Его продадут на аукционе 18 мая.

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Как выглядит дом за 10 тысяч фунтов

Полуразрушенный дом расположен позади дороги за садом. Собственность состоит из холла, двух комнат для приема гостей, кухни без оборудования, ванной без оборудования, коридора и двух спален.

На фото видно, что внутри дома похоже был пожар. Там обуглены стены и заколочены досками окна и двери.



В доме похоже когда-то был пожар / Фото Zoopla

Сады вокруг дома входят в стоимость недвижимости. Аукцион будет транслироваться в прямом эфире, начальная ставка – 10 000 фунтов стерлингов.



Есть комнаты в лучшем состоянии / Фото Zoopla

Из-за полуразрушенного состояния дом нельзя будет приобрести к аукциону. Это достаточно опасно. Аукционисты отказываются брать на себя эту ответственность.



В доме нужно сделать капитальный ремонт / Фото Zoopla