Риелтор случайно сожгла дом за 2 миллиона долларов, когда готовила его к осмотру

Риелтор из Сиднея Джули Бандок готовила к продаже дом, но из-за невнимательности вызвала пожар. Он стоил 3 миллиона австралийских долларов, то есть около 2 миллионов долларов США.

Риелтор сделала одну необдуманную вещь, которая и стала причиной пожара. Дом загорелся через 20 минут, и внутри огонь уничтожил все.

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Что вызвало пожар

Когда Джули Бандюк готовила дом к продаже, то заметила, что нынешние арендаторы оставили влажное постельное белье на террасе высыхать. Риелтор собрала простыни и положила их на полку напротив света, которое потом включила. Это и стало причиной пожара.

Владелец дома и четверо арендаторов, чьи вещи полностью уничтожил огонь, подали на Джули в суд. Выяснилось, что после пожара женщина сама позвонила владельцу и призналась в несчастном случае.

Дом до пожара / Фото Supplied

"Боже мой, Пите, кажется, я сожгла твой дом. Я здесь убирала. Я собрала несколько простыней, что сохли на веранде, и бросила их на отдельную металлическую полку в спальне под лестницей. Я просто бросила их туда, Пите, просто напротив света на стене. Я думаю, что это и стало причиной пожара", – сказала риелторша.

Когда главный судья выслушал показания по делу, то признал, что Джули виновной. Более того, он заявил, что она "активно" вызвала пожар. Судья утверждал, что она также будет нести ответственность за ущерб, который причинила хозяину и арендаторам.

Теперь риелтор Бандок должна выплатить владельцу более 740 тысяч австралийских долларов за потерю дома. Компанию, где она работает, также обязали выплатить 121 475 долларов четырем арендаторам за уничтожение их имущества.

Все сгорело / Фото Supplied

Судья сказал, что во время судебного заседания Джули вела себя агрессивно и не хотела сотрудничать. Ее хотели защитить работодатели, говоря, что владелец и арендаторы также виноваты в пожаре. Мол, почему они не предупредили, что полка нагревается от света.

Суд ответил: "Бандок действовала по собственному желанию. Ее действия были единственной причиной причинения вреда. То, что пожар может быть вызван бросанием постельного белья на свет, является очевидным. Этот риск можно было предвидеть, и Бандок должна была это знать".

Кроме всех возмещений, компанию-работодателя обязали выплатить проценты еще на сумму 862 315 долларов.