В карпатском селе продают дом за 5,5 тысячи долларов: вот фото

В селе Лимна, расположенном близко к украинско-польской границе, продают дом. Жилье на склоне горы предлагают всего за 5,5 тысячи долларов.

Хижина требует ремонта, но она в жилом состоянии. В собственности принадлежит земельный участок площадью 23 сотки, сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на данные объявлении с OLX.

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Как выглядит жилье за 230 тысяч гривен

Жилье площадью 65 квадратных метров вмещает две комнаты. Автор объявления опубликовал только три фото изнутри дома, которые, вероятнее всего, сделаны в двух комнатах.



Одна из комнат в доме / Фото OLX

Первое помещение с печью могли использовать как кухню, а второе – это веранда. Новым владельцам придется обновить покрытие на стенах и приобрести новую мебель.

Дом расположен возле границы Украины с Польшей. Расположен на склоне горы,

– пишет автор.

Все детали по покупке можно узнать по телефону. И хотя стоимость хижины очень низкая, владелец может продать его еще дешевле, потому что указано, что цена договорная.



Веранда также нуждается в обновлении / Фото OLX

К слову, в Лимне продают еще один дом, немного больше по площади. Жилье на 92 квадратных метра вмещает 5 комнат. Дом нуждается в обновлении, но в жилом состоянии. Его стоимость также очень низкая – всего 6 тысяч долларов.