Хотя квартира расположена в Днепровском районе и в старом жилом фонде, за нее хотят 23,5 тысяч долларов. То есть стоимость квадратного метра составляет 2,3 тысячи долларов, передает Недвижимость 24.

Обратите внимание 5 городов с самыми дорогими квартирами в Украине: кто вошел в рейтинг

Как выглядит самая маленькая квартира в Киеве

В квартире с крошечной комнаткой обустроили кухонную зону с мебелью и раковиной. Также там есть место для спальной зоны, но обустроить ее новые владельцы должны сами. Также в квартире есть мини-ванная с туалетом и душевой кабиной.

В квартире хороший современный ремонт. Вероятно, квартиру "сделали" недавно, отделив одну из комнат.

Интерьер квартиры площадью 10 квадратов / Фото OLX

Эта квартира-студия расположена в Днепровском районе, который славится своей удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой. Поблизости есть магазины, кафе, парки и остановки общественного транспорта, что делает ее привлекательной для арендаторов,

– отмечает автор объявления.

Это крошечное жилье предлагают приобрести для сдачи в аренду. В объявлении говорится о "доходности в 3200 долларов годовых". Это около 132 тысяч гривен или 11 тысяч гривен в месяц.

Но на самом деле за такую сумму в Днепровском районе можно арендовать квартиру значительно большую по площади, где-то на 37 – 40 квадратов.