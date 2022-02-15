Дом за 7 тысяч долларов: доступная недвижимость в Великобритании

Рынок недвижимости Великобритании иногда поражает своими ценами. Но иногда после тщательного поиска можно встретить и вполне привлекательные варианты.

Дома на сумму менее 6 тысяч долларов в сказочной Великобритании – не фантазии, а реальность. Конечно, некоторые из них нуждаются в ремонте, однако в целом это красивые и уютные домики, излучающие английский стиль.

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Дом в графстве Дарем, 7 тысяч долларов

Не часто вы встречаете дом на продажу, который стоит меньше, чем подержанный автомобиль. С ориентировочной ценой всего 6700 долларов этот дом выглядит отличным предложением. Здесь есть две спальни, ванная, гостиная и сад.

Дешевый дом / Фото loveproperty

Несмотря на хмурый фасад, интерьер не нуждается в капитальном ремонте. В гостиной есть каминный потолок с балками.

Дом по низкой цене / Фото loveproperty

Дом в Дербишире, 39 тысяч долларов

Этот двухквартирный дом из красного кирпича в тихой части Рипли в Дербишире имеет привлекательную цену. Впереди есть мощеная дорожка, а также небольшой сад. В доме расположены три удивительно большие спальни.

Дом по цене квартиры / Фото loveproperty

Хотя интерьер нуждается в модернизации, предлагаемые жилые помещения большие и просторные. Помимо этой большой гостиной есть кухня, подсобное помещение и семейная ванная на верхнем этаже.

Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет

которая за 19 лет деятельности успешно реализовала более 60 объектов.

Внутреннее устройство / Фото loveproperty

Коттедж в Норфолке, 40 тысяч долларов

Норфолк становится все более популярным среди лондонцев, желающих убежать от шума большого города на несколько дней. Именно поэтому такие объекты недвижимости, как этот сельский коттедж, всегда достойны внимания. Дом расположен в селе Стоу-Бридж, всего в 10 минутах езды от города Даунхем-Маркет и железнодорожного вокзала. Здесь есть простор как для отдыха, так и для пригородных рынков.

Уютная локация / Фото loveproperty