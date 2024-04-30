"Роскошь и комфорт": какой дом продают во Львове за 30,5 миллиона гривен

В Сиховском районе Львова продают обычный дом, который агентство недвижимости описывает как "чрезвычайно привлекательный" и такой, что "поражает своей роскошью и внимательностью к деталям". Его стоимость составляет аж 30,5 миллиона гривен.

Дом является двухэтажным, а его общая площадь составляет 149 квадратных метров. Точная стоимость жилья составляет 770 тысяч долларов, сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на объявления OLX.

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Дом продают с участком и садом

На первом этаже расположена кухня с выходом на террасу, ванная и две комнаты, а на втором – три спальни и еще одна ванная. Интерьер жилья не имеет единого стиля, а мебель, очевидно, не обновляли давно.

Среди преимуществ – индивидуальное отопление и современная система охраны с видеонаблюдением. В стоимость входит земельный участок площадью 7,6 сотки, что является приватизированным. Также новым владельцам будет принадлежать сад с молодыми фруктовыми деревьями.

Просторные комнаты, но с громоздкой и старой мебелью / Фото OLX

"Этот дом расположен в лучшем месте элитного района Львова. Рядом есть парк "Железная вода", магазины, супермаркеты и детский сад. До центра города всего 15 минут езды на автомобиле", – пишут в объявлении.

Какие цены на загородную недвижимость во Львове

Средняя цена за квадрат коттеджной недвижимости во Львове и области превысила стоимость в Киеве и окрестностях.

Как сообщает эксперт ЛУНа, во Львове квадрат стоит 1150 долларов, а в области – 1000 долларов. В Киеве средняя стоимость составляет 1100 долларов за квадрат, а в области – 948 долларов.