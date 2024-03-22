Дело в том, что дом Валери и Дерек Лаунов периодически затапливает. Хотя при продаже бывшие владельцы сказали, что это случается очень редко, мол, раз в 100 лет.

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Дом часто затапливает, поэтому супруги живут в страхе

Чрезмерное количество воды прибывает в дом регулярно. Существенные затопления происходили в 2007, 2014, 2020, 2021 годах. Последний раз это было совсем недавно, а именно 4 января 2023 года после шторма "Хэнк".

Владелица Валери Лаун рассказала, что они с мужем "живут на лезвии ножа и боятся каждого дождя". Их дом из-за непрогнозируемых последствий стихии теперь еще и считается непригодным для продажи. Кроме того, женщина волнуется, что при таких условиях не сможет оставить жилье в наследство для детей и внуков.



Дом за почти полмиллиона долларов оказался непригодным / Фото Valerie Lown

Как вспоминает женщина, самым страшным было наводнение 2007 года, когда внутри помещения собралось 0,9 – 1,2 метра воды. Тогда они "потеряли все". Трудно было также во времена пандемии коронавируса. Когда произошло очередное затопление, семья могла жить только в спальне наверху, потому что из-за карантинных ограничений им некоторое время никто не мог помочь.

Супруги уверены, что увеличение частоты наводнений в их районе связано с новым строительством на прилегающих территориях. Валери говорит, что они больше не могут так жить, поэтому говорит, что нужно "привлечь к ответственности чиновников".

На эту историю отреагировал один из членов парламента от консерваторов. Он сказал, что история этой семьи "очень печальная", поэтому правительство должно вмешаться, чтобы принять меры.