Переосмысление традиций: как выглядят современные дома-мазанки

Сегодня большое количество украинцев начало открывать для себя исконные традиции и подлинные обычаи. Это проявляется в искусстве, моде и дизайне интерьеров.

Вероятно, уже в ближайшее время этнотренды начнут кочевать из дизайна в архитектуру, а все больше заказчиков начнет интересоваться проектами усовершенствованных домов-мазанок.

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Как когда-то строили дома-мазанки

Когда-то дома-мазанки строили из глины, сырцового кирпича или хвороста. Далее каркас обмазывали раствором из глины и гноя, а стены покрывались побелкой на извести. Именно из-за технологии строительства их и называли мазанками.

Такие дома были распространены на территории степной и лесостепной Украины, что связано с природными условиями, поскольку лесов там было мало, соответственно не хватало древесины для строительства. Потому главным строительным материалом стала глина. Часто такие избы разрисовывали народными орнаментами и символами.

Такие дома имели ряд преимуществ: зимой у них было тепло, а летом они сохраняли прохладу. Однако с годами такие они проседали в грунт. Собственно, недолговечность была их главным недостатком.

Как современники представляют усовершенствованные мазанки: смотрите видео

Современные украинские дома-мазанки

Сегодня технику дома-мазанки используют украинские архитекторы Сергей Махно, Олег и Лиля Украина, Юрий Ринтовт, Виктория Якуша, а также столяр Николай Степанец. Современные мастера ценят глину за то, что она хорошо повторяет естественные формы. Эту технику считают актуальной из-за ее экологичности и оригинальности.



Ресторан "Гуляй Поле" по проекту студии Олега и Лили Украина / Фото Юрий Орлик

Модернизированные вариации отличаются от традиционных прежде всего формами. На визуализациях можно увидеть панорамные окна, второй этаж и террасы. К тому же если проекты начнут реализовывать, изменится конструкция и материалы. Уже сегодня мастера, работающие с глиной, добавляют к ней семена льна, конопли и чайные листья, чтобы сделать покрытие более фактурными.

Некоторые архитекторы, например Олег Дроздов, строит из местной глины, добавляя прочности за счет песка и гравия в разных пропорциях, а для держательных конструкций используется цемент.