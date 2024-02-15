Могут упасть в океан: в США многомиллионные особняки оказались на краю скалы

В Калифорнии три больших многомиллионных дома, расположенных на самом краю скалы. Кажется, будто они совсем скоро упадут в океан.

Здания оказались под угрозой после того, как большой кусок береговой линии обвалился во время недавнего шторма. Сейчас задние части зданий находятся на краю пропасти.

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Дома за более чем десяток миллионов под угрозой

Мощные зимние штормы с проливными дождями и ураганными порывами ветра, обрушившиеся на Калифорнию, смыли часть скалы.

В сети есть фото и видео, на которых видно, как три дома, стоимостью в более десятка миллионов долларов стоят на краю обрыва. Они расположены в городе Дана Пойнт, что примерно в 60 милях к югу от центра Лос-Анджелеса.

Много песка и камней лежит у основания скалы примерно за 45 метров ниже, а волны разбиваются об осадочные породы. Лестница, по которой можно было спуститься к океану, уже смыло.

Многомиллионный дом в нескольких шагах от пропасти / Фото FOX News

За домами на скале постоянно наблюдают специалисты. Они считают, что пока им ничего не угрожает. Об этом сообщила инспектор округа Ориндж Катрина Фоули.

"Это выглядит драматичнее, чем есть на самом деле", – сказала инспектор.

После осмотра жилищ строительный инспектор пришел к выводу, что структурных повреждений нет, и пока не будет. Однако здания обозначат красной меткой. Это будет означать, что их признали опасным для проживания. Эвакуацию жителей пока не планируют.