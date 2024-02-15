Будинки опинилися під загрозою після того, як великий шматок берегової лінії обвалився під час нещодавнього шторму. Зараз задні частини будівель є на краю прірви.

Зверніть увагу Що таке житлова та загальна площа будівлі: пояснення девелопера

Будинки за понад десяток мільйонів під загрозою

Потужні зимові шторми з проливними дощами та ураганними поривами вітру, що повалилися на Каліфорнію, змили частину скелі.

У мережі є фото і відео, на яких видно, як три будинки, вартістю в понад десяток мільйонів доларів стоять на краю урвища. Вони розташовані в місті Дана Пойнт, що приблизно за 60 миль на південь від центру Лос-Анджелеса.

Багато піску і каміння лежить біля основи скелі приблизно за 45 метрів нижче, а хвилі розбиваються об осадові породи. Сходи, якими можна було спуститися до океану, вже змило.

Багатомільйонний будинок за кілька кроків до прірви / Фото FOX News

За будинками на скелі постійно спостерігають фахівці. Вони вважають, що поки їм нічого не загрожує. Про це повідомила інспекторка округу Оріндж Катріна Фоулі.

"Це виглядає драматичніше, ніж є насправді", – сказала інспекторка.

Після огляду жител будівельний інспектор дійшов висновку, що структурних пошкоджень немає, і наразі не буде. Однак будівлі позначать червоною міткою. Це означатиме, що їх визнали небезпечним для проживання. Евакуацію мешканців наразі не планують.