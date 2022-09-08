Как и во многих других населённых пунктах Италии, муниципальная администрация стремится бороться с депопуляцией. Еще одна цель проекта – отстроить исторический центр города Петралия-Сопрана.

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Для чего муниципалитет запустил распродажу

Как сообщают СМИ, из-за несостоятельности небольшого города самостоятельно справиться с разрушениями старого жилья, власти решили заручиться поддержкой инвесторов. Муниципалитет станет посредником между продавцами, то есть владельцами зданий в центре города и потенциальными покупателями. Сейчас администрация начала собирать данные лиц, согласных отдать заброшенные исторические объекты.

Самый красивый городок Италии распродает дома по 1 евро / Фото booking

После того как администрация Петралия-Сопраны сформирует единую базу продавцов, муниципалитет обнародует условия покупки жилья. Теперь известно, что городок стремится развивать свой туристический потенциал, поэтому недвижимость можно будет использовать для обустройства гостиниц или хостелов.

Преимущества жизни в городке Петралия-Сопрана



Исторический центр города Петралия-Сопрана / Фото Shutterstock

Петралия-Сопрана – небольшой городок в провинции Палермо, являющийся частью парка Мадони. Администрация отмечает, что будущие владельцы жилья получат возможность поселиться возле одной из уникальных смотровых площадок Италии:

Лорето, откуда открывается вид на Этну, Энну, Кальтаниссетту и долину реки Имера;

Бельведер-дель-Кармине с панорамой Западной Сицилии в сторону Палермо;

Пьяцца Дуомо, откуда можно увидеть Ганджи и гору Этна.

Кроме того, Петралия-Сопрана неоднократно получала титул самого красивого городка Италии.