Местные риелторы предлагают посмотреть 5 вариантов доступного жилья, которое должным образом подготовили к продаже. Все дома обновлены, но новым владельцам, вероятно, все равно захочется приложить к ним руки.

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Детройт, штат Мичиган

Цена: 95 тысяч долларов

Кирпичный дом в Детройте / Фото Realtor

Кирпичное бунгало 1930-х годов имеет площадь 105 квадратов. Известно, что внутри есть три спальни, гостиная и большой подвал. Цену на жилье недавно снизили - раньше она была 4 тысячи долларов.

Робстаун, штат Техас

Цена: 100 тысяч долларов

Дом в фермерском стиле / Фото Realtor

Нежно-желтый фермерский дом существует с 1960 года, но внутри он удивительно современный.

В доме площадью 97 квадратных метров есть три спальни, каждая из которых имеет большое окно. Также к собственности принадлежит большой двор, который идеально подходит для активного отдыха и барбекю.

Лейквуд, штат Нью-Йорк

Цена: 100 тысяч долларов

Волшебный дом в поселке Нью-Йорка / Фото Realtor

Потрясающий двухэтажный дом с уютным крыльцом и мансардными окнами. Жилье построили еще в 1935 году. Оно имеет площадь 105 квадратов и вмещает две спальни и одну ванную комнату.

Чандлер, штат Техас

Цена: 74 500 долларов

Маленький домик в Техасе / Фото Realtor

Этот крошечный однокомнатный дом имеет площадь всего 34 квадратных метра. Однако вместе с ним продают три участка земли площадью 630 квадратов.

Раймонд Тауншип, штат Иллинойс

Цена: 85 тысяч долларов

Большой дом в сельской местности / Фото Realtor

Этот просторный дом в деревне является крупнейшим в списке – его площадь составляет 228 квадратов. Внутри есть три спальни и две ванные комнаты, а также библиотека, офис и подсобное помещение.