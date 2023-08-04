В Италии продают "супердешевые дома" за 1 евро: почему такая цена

В итальянском городке, расположенном вблизи нескольких горнолыжных курортов, продают дома за 1 евро. Так местные власти хотят посодействовать увеличению количества жителей в менее заселенных районах Италии.

"Дома за 1 евро" расположены в Пратол-Пелиньи в Апеннинских горах, регион Абруццо. На продажу было выставлено до 250 домов, но есть некоторые нюансы.

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В чем состоит программа "супердешевых домов"

Абруццо – последний регион Италии, начавший предлагать жилье за 1 евро. Речь идет о заброшенных домах, требующих серьезного ремонта и соответственно много средств. И это еще не всё.

В некоторых городах существуют временные рамки для покупателей, когда они должны привести свои дома в порядок. Власти Абруццо даже установили штраф в размере 10 тысяч евро, если новые владельцы не подадут планы по реконструкции жилья в течение шести месяцев. Владельцев также призывают завершить саму реконструкцию в течение трех лет.

Да и не каждый дом в итоге продается всего за 1 евро. Некоторые будут стоить и 5 и даже 20 тысяч евро, если они будут выставлены на аукцион. Если покупатели находятся за границей, то им также нужно будет оплатить юридические расходы, которые могут составить около 3 тысяч евро.

Основная идея схемы "домов за 1 евро" состоит в том, чтобы увеличить численность населения в определенных регионах. Кроме того, для городов это выгоднее, чем продать дома по их полной цене.

Такая программа доступна примерно в 25 муниципалитетах Италии, таких как: Сицилия, Сардиния, Тоскана, Лигурия, Апулия, Кампания, Эмилия-Романья и т.д.