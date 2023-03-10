Коттедж с соломенной крышей: заглянем в уютный домик среди леса

На острове Уайт расположен волшебный коттедж с арочной соломенной крышей. Домик вокруг окружает около трех с половиной гектаров леса.

Дом когда-то принадлежал полковнику Мутон-Барретту – родственнику английской поэтессы Элизабет Баррет Браунинг. Его продают более чем за 770 тысяч долларов.

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Коттедж с современным интерьером

Жилье вмещает две спальни (больше всего имеет встроенные шкафы), одну ванную комнату, современную кухню, светлую и яркую гостиную. Интерьер современный и светлый.

Современная кухня в черно-белых цветах / Фото Fine & Country

Также к недвижимости входит 1,4 гектара территории, учитывая частный лесок, пруд и поток. Новые владельцы могут спокойно гулять по лужайкам и наслаждаться природой.

Стены в здании каменные с белыми кирпичными оконными декорациями. Есть пятисторонняя передняя дверь со стеклянной вставкой. Днем в дом проникает много природного света.

"Это место, чтобы отдохнуть и насладиться видом, где вокруг есть лес, пруд и ручей. Эта среда представляет собой приют для дикой природы, среди которых разнообразные птицы, утки и красные белки", – отмечают в объявлении.