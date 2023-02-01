Всегда востребованная недвижимость: невероятные бункеры, выставленные на продажу

Бункер – это не только инвестиция на случай "конца света", но и возможность спрятаться от всех и насладиться одиночеством. Прямо сейчас в продаже много вариантов такой недвижимости, и некоторые из них действительно впечатляют.

На первый взгляд может показаться, что бункер не имеет ничего общего с комфортом и роскошью. Но это мнение обманчиво, ведь на рынке есть много предложений, ничем не уступающих привычным красивым апартаментам и домам, разве что могут похвастаться изоляцией от бурной жизни.

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Vivos Indiana, Индиана, США (35 тысяч долларов)

Это комфортное убежище расположено под землей и готово принять до 80 человек. Это дом – переоборудованный бункер времен Холодной войны, который может выдержать ядерный взрыв мощностью 20 мегатонн.

Современный тайник от мира и катастроф / Фото The Vivos Group

Площадь бункера составляет более 1000 квадратных метров, и место здесь стоит 35 тысяч долларов. Владельцы утверждают, что эта инвестиция будет лучше, чем в квартиру.

30-acre rural estate, Вашингтон, США (700 тысяч долларов)

Если вам не нравится безвылазно сидеть в бункере, то можно задуматься о собственности размером 30 акров, где бункер – это просто один из объектов на участке.

Жизнь среди леса / Фото Love Property

Сейчас здесь только минимальные удобства для простой жизни, поэтому новым владельцам придется поработать над своим комфортом самостоятельно.

Бункер-ранчо, Колорадо, США (1 миллион долларов)

Этот вариант – просто идеальный выбор для тех, кто хочет попробовать романтику ранчо и переживает, что с миром может случиться какая-то беда. Снаружи дом довольно обычный, но внутри есть все, что нужно для выживания в любых условиях.

Ранчо-бункер / Фото Love Property

Особняк Преппера, Ричмонд, США (6,5 миллиона долларов)

Этот защищенный дом понравится тем, кому нравится роскошная жизнь, чтобы не творилось во внешнем мире. 9 спален, 10 ванных комнат, множество мест для развлечений и красивый пейзаж – здесь есть все, чего только может пожелать душа.

Защищенная роскошь / Фото Garretts Real Estate Group

На глубине 8 метров расположено ядерное хранилище, которое обустроено не хуже современного пентхауса. Впрочем, у дома есть пятно в репутации из-за гибели дочери бывших владельцев, поэтому очереди из покупателей пока нет.