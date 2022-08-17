Программа "Доступная ипотека" заработает в октябре: какой аспект будет влиять на стоимость жилья
Источник:Урядовий портал
Программа "Доступная ипотека", которую правительство Украины планирует запустить в октябре, будет реализовываться с учетом регионального аспекта. Это означает, что сумма ипотечного кредита будет зависеть от региона и населённого пункта, в котором покупатель хочет приобрести квартиру.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она отметила, что гибкая система ценообразования поможет клиентам покупать квартиры по адекватным ценам.
Читайте также Новостройки Киева с лучшими видовыми квартирами
"Доступная ипотека" под 3%: как будут устанавливать цены
Свириденко пообещала, что ипотечная программа будет гибкой к ценовой политике в разных регионах Украины.
Сумма кредита будет зависеть от конкретного города, городка, деревни, в котором человек хочет поселиться. Базовой является опосредованная стоимость строительства квадратного метра жилья, которую определяет Минрегион,
– отметила Юлия Свириденко.
Цена кредита будет рассчитываться по следующим принципам:
- от базовой цены "квадрата" стоимость увеличивается в 2,5 раза для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова;
- для городов с населением более 300 тысяч человек, а также городов в 15 километрах от Киева будут применять увеличение цен в 2 раза;
- для городов с населением от 100 до 300 тысяч – в 1,75 раза;
- для других населенных пунктов – опосредованная стоимость в регионе.
Таким образом рассчитывается оптимальная сумма для того, чтобы иметь возможность приобрести комфортную квартиру по адекватной цене,
– добавила вице-премьер-министр.
Что известно о программе "Доступная ипотека" / Инфографика kmu.gov.ua
Кто сможет взять кредит под 3%
Поучаствовать смогут:
- военнослужащие,
- работники сектора безопасности и обороны,
- медики,
- учителя, педагогические работники и ученые учреждений государственной и коммунальной форм собственности.
Механизм подачи заявки будет максимально автоматизирован.
Цепь процедур максимально цифровизирована, что позволяет автоматически подтягивать необходимые данные о заявителе, быстро взаимодействовать с банками, проверить информацию и полноту данных. Все это сэкономит время и снимет бюрократические преграды,
– отметила Свириденко.
К участию в программе могут приобщиться граждане Украины в возрасте от 18 – 70 лет, платежеспособные, не имеющие жилья или владеющие недвижимостью менее 52,5 квадратных метров и не находящиеся под санкциями.
Для этого необходимо:
- Подать заявку через Дія.
- Получить ответы банков в Дії.
- Выбрать жилье, которое планируется приобрести на условиях льготной ипотеки.
- Заключить договоры с банком и договор купли-продажи квартиры.
К теме – что предусматривает программа "Доступная ипотека 7%": детали в видео