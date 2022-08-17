Программа "Доступная ипотека" заработает в октябре: какой аспект будет влиять на стоимость жилья

Программа "Доступная ипотека", которую правительство Украины планирует запустить в октябре, будет реализовываться с учетом регионального аспекта. Это означает, что сумма ипотечного кредита будет зависеть от региона и населённого пункта, в котором покупатель хочет приобрести квартиру.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она отметила, что гибкая система ценообразования поможет клиентам покупать квартиры по адекватным ценам.

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"Доступная ипотека" под 3%: как будут устанавливать цены

Свириденко пообещала, что ипотечная программа будет гибкой к ценовой политике в разных регионах Украины.

Сумма кредита будет зависеть от конкретного города, городка, деревни, в котором человек хочет поселиться. Базовой является опосредованная стоимость строительства квадратного метра жилья, которую определяет Минрегион,

– отметила Юлия Свириденко.

Цена кредита будет рассчитываться по следующим принципам:

от базовой цены "квадрата" стоимость увеличивается в 2,5 раза для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова;

для городов с населением более 300 тысяч человек, а также городов в 15 километрах от Киева будут применять увеличение цен в 2 раза;

для городов с населением от 100 до 300 тысяч – в 1,75 раза;

для других населенных пунктов – опосредованная стоимость в регионе.

Таким образом рассчитывается оптимальная сумма для того, чтобы иметь возможность приобрести комфортную квартиру по адекватной цене,

– добавила вице-премьер-министр.

Что известно о программе "Доступная ипотека" / Инфографика kmu.gov.ua

Кто сможет взять кредит под 3%

Поучаствовать смогут:

военнослужащие,

работники сектора безопасности и обороны,

медики,

учителя, педагогические работники и ученые учреждений государственной и коммунальной форм собственности.

Механизм подачи заявки будет максимально автоматизирован.

Цепь процедур максимально цифровизирована, что позволяет автоматически подтягивать необходимые данные о заявителе, быстро взаимодействовать с банками, проверить информацию и полноту данных. Все это сэкономит время и снимет бюрократические преграды,

– отметила Свириденко.

К участию в программе могут приобщиться граждане Украины в возрасте от 18 – 70 лет, платежеспособные, не имеющие жилья или владеющие недвижимостью менее 52,5 квадратных метров и не находящиеся под санкциями.

Для этого необходимо:

Подать заявку через Дія.

Получить ответы банков в Дії.

Выбрать жилье, которое планируется приобрести на условиях льготной ипотеки.

Заключить договоры с банком и договор купли-продажи квартиры.

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с 2023 года начнется второй этап программы "Доступная ипотека" под 7% годовых. Воспользоваться ею смогут все украинцы.