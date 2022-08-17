Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко. Вона зауважила, що гнучка система ціноутворення допоможе покупцям купувати квартири за адекватними цінами.

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"Доступна іпотека" під 3%: як встановлюватимуть ціни

Свириденко пообіцяла, що іпотечна програма буде гнучкою до цінової політики в різних регіонах України.

Сума кредиту буде залежати від конкретного міста, містечка, села, в якому людина хоче оселитися. Базовою є опосередкована вартість спорудження квадратного метру житла, яку визначає Мінрегіон,

– зазначила Юлія Свириденко.

Ціна кредиту буде розраховуватись за такими принципами:

від базової ціни "квадрату" вартість збільшується у 2,5 раза для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова;

для міст із населенням понад 300 тисяч осіб, а також міст на відстані до 15 кілометрів від Києва застосовуватимуть збільшення цін у 2 рази;

для міст із населенням від 100 до 300 тисяч – у 1,75 раза;

для інших населених пунктів – опосередкована вартість у відповідному регіоні.

Таким чином розраховується оптимальна сума для того, аби мати змогу придбати комфортну квартиру за адекватною ціною,

– додала віцепрем'єр-міністр.

Що відомо про програму "Доступна іпотека" / Інфографіка kmu.gov.ua

Хто зможе взяти кредит під 3%

Взяти участь зможуть:

військовослужбовці,

працівники сектору безпеки та оборони,

медики,

вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.

Механізм подачі заявки буде максимально автоматизованим.

Ланцюг процедур максимально цифровізований, дозволяє автоматично підтягувати необхідні дані про заявника, швидко взаємодіяти з банками, перевірити інформацію та повноту даних. Все це заощадить час та зніме бюрократичні перепони,

– зазначила Свириденко.

До участі у програмі можуть долучитися громадяни України віком від 18 – 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менш як 52,5 квадратні метри та не перебувають під санкціями.

Для цього необхідно:

Подати заявку через Дію.

Отримати відповіді банків у Дії.

Вибрати житло, яке планується придбати на умовах пільгової іпотеки.

Укласти договори з банком та договір купівлі-продажу квартири.

Нагадаємо: з 2023 року розпочнеться другий етап програми "Доступна іпотека" під 7% річних. Скористатися нею зможуть усі українці.

До теми – що передбачає програма "Доступна іпотека 7%": деталі у відео