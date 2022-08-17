Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко. Вона зауважила, що гнучка система ціноутворення допоможе покупцям купувати квартири за адекватними цінами.

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"Доступна іпотека" під 3%: як встановлюватимуть ціни

Свириденко пообіцяла, що іпотечна програма буде гнучкою до цінової політики в різних регіонах України.

Сума кредиту буде залежати від конкретного міста, містечка, села, в якому людина хоче оселитися. Базовою є опосередкована вартість спорудження квадратного метру житла, яку визначає Мінрегіон,
– зазначила Юлія Свириденко.

Ціна кредиту буде розраховуватись за такими принципами:

  • від базової ціни "квадрату" вартість збільшується у 2,5 раза для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова;
  • для міст із населенням понад 300 тисяч осіб, а також міст на відстані до 15 кілометрів від Києва застосовуватимуть збільшення цін у 2 рази;
  • для міст із населенням від 100 до 300 тисяч – у 1,75 раза;
  • для інших населених пунктів – опосередкована вартість у відповідному регіоні.

Таким чином розраховується оптимальна сума для того, аби мати змогу придбати комфортну квартиру за адекватною ціною,
– додала віцепрем'єр-міністр.

Що відомо про програму

Що відомо про програму "Доступна іпотека" / Інфографіка kmu.gov.ua

Хто зможе взяти кредит під 3%

Взяти участь зможуть:

  • військовослужбовці,
  • працівники сектору безпеки та оборони,
  • медики,
  • вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.

Механізм подачі заявки буде максимально автоматизованим.

Ланцюг процедур максимально цифровізований, дозволяє автоматично підтягувати необхідні дані про заявника, швидко взаємодіяти з банками, перевірити інформацію та повноту даних. Все це заощадить час та зніме бюрократичні перепони,
– зазначила Свириденко.

До участі у програмі можуть долучитися громадяни України віком від 18 – 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менш як 52,5 квадратні метри та не перебувають під санкціями.

Для цього необхідно:

  • Подати заявку через Дію.
  • Отримати відповіді банків у Дії.
  • Вибрати житло, яке планується придбати на умовах пільгової іпотеки.
  • Укласти договори з банком та договір купівлі-продажу квартири.

До теми – що передбачає програма "Доступна іпотека 7%": деталі у відео