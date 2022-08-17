Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко. Вона зауважила, що гнучка система ціноутворення допоможе покупцям купувати квартири за адекватними цінами.
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"Доступна іпотека" під 3%: як встановлюватимуть ціни
Свириденко пообіцяла, що іпотечна програма буде гнучкою до цінової політики в різних регіонах України.
Сума кредиту буде залежати від конкретного міста, містечка, села, в якому людина хоче оселитися. Базовою є опосередкована вартість спорудження квадратного метру житла, яку визначає Мінрегіон,
– зазначила Юлія Свириденко.
Ціна кредиту буде розраховуватись за такими принципами:
- від базової ціни "квадрату" вартість збільшується у 2,5 раза для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова;
- для міст із населенням понад 300 тисяч осіб, а також міст на відстані до 15 кілометрів від Києва застосовуватимуть збільшення цін у 2 рази;
- для міст із населенням від 100 до 300 тисяч – у 1,75 раза;
- для інших населених пунктів – опосередкована вартість у відповідному регіоні.
Таким чином розраховується оптимальна сума для того, аби мати змогу придбати комфортну квартиру за адекватною ціною,
– додала віцепрем'єр-міністр.
Що відомо про програму "Доступна іпотека" / Інфографіка kmu.gov.ua
Хто зможе взяти кредит під 3%
Взяти участь зможуть:
- військовослужбовці,
- працівники сектору безпеки та оборони,
- медики,
- вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.
Механізм подачі заявки буде максимально автоматизованим.
Ланцюг процедур максимально цифровізований, дозволяє автоматично підтягувати необхідні дані про заявника, швидко взаємодіяти з банками, перевірити інформацію та повноту даних. Все це заощадить час та зніме бюрократичні перепони,
– зазначила Свириденко.
До участі у програмі можуть долучитися громадяни України віком від 18 – 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менш як 52,5 квадратні метри та не перебувають під санкціями.
Для цього необхідно:
- Подати заявку через Дію.
- Отримати відповіді банків у Дії.
- Вибрати житло, яке планується придбати на умовах пільгової іпотеки.
- Укласти договори з банком та договір купівлі-продажу квартири.
До теми – що передбачає програма "Доступна іпотека 7%": деталі у відео