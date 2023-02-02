Дженнифер Лопес продает свое имение: безумная цена за сказку в Калифорнии

Звездная Дженнифер Лопес решила избавиться от одного из своих поместий. Новые владельцы не только получат шикарный дом, но и заставят свой счет похудеть на несколько десятков миллионов долларов.

Изменения в жизни Дженнифер Лопес продолжаются. Звезда решила выставить на продажу свой дом в Лос-Анджелесе, который поражает размахом и роскошью. Что предлагают покупателям – дальше в материале.

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Имение Bel Air, которым Дженнифер Лопес владеет с 2016 года, сейчас стоит 42,5 миллиона долларов. Певице и актрисе он стоил на 14,5 миллионов долларов меньше, когда она покупала его у Силы Уорд.

Удивительное имение в солнечном Лос-Анджелесе/ Фото Courtesy of Carolwood Estates

Имение спроектировал известный архитектор Сэмюэл Маркс, его построили в 1940 году, после чего он претерпел некоторые трансформации. Дом расположен на 8 акрах, жилая площадь составляет 1200 квадратных метров.

Звездные владения / Фото Courtesy of Carolwood Estates

Здесь есть все, о чем только можно мечтать: гостевой коттедж, тренажерный зал, амфитеатр, площадка для гольфа, пейзажный бассейн и спа, частное озеро с собственным песчаным пляжем и другие удобства.

Дженнифер и Бен Аффлек планировали жить здесь после бракосочетания, но впоследствии их выбор остановился на знаменитом Беверли.