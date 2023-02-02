Зміни у житті Дженніфер Лопес тривають. Зірка вирішила виставити на продаж свій будинок у Лос-Анджелесі, який вражає розмахом та розкішшю. Що пропонують покупцям – далі у матеріалі.

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Маєток Bel Air, яким Дженніфер Лопес володіє з 2016 року, наразі коштує 42,5 мільйона доларів. Співачці та акторці він коштував на 14,5 мільйонів доларів менше, коли вона купувала його у Сіли Ворд.

Дивовижний маєток у сонячному Лос-Анджелесі / Фото Courtesy of Carolwood Estates

Маєток спроєктував відомий архітектор Семюел Маркс, його збудували у 1940 році, після чого він зазнав деяких трансформацій. Будинок розташований на 8 акрах, житлова площа складає аж 1200 квадратних метрів.

Зіркові володіння / Фото Courtesy of Carolwood Estates

Тут є все, про що лиш можна мріяти: гостьовий котедж, тренажерний зал, амфітеатр, майданчик для гольфу, пейзажний басейн і спа, приватне озеро з власним піщаним пляжем та інші зручності.

Дженніфер та Бен Аффлек планували жити тут після одруження, але згодом їх вибір зупинився на знаменитому Беверлі.

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