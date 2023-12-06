Очевидным ответом является, конечно, приобрести меньшее дерево. Также важно поставить елку в правильном месте. Для этого может потребоваться переставить мебель в комнате. Вот несколько советов, которых дизайнеры сами придерживаются каждый год.

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Выберите практическое, но акцентное расположение

Перед тем как выбрать елку, определитесь с правильным местом. Многие делают наоборот, и потом не могут ее поместить. Важно, чтобы расположение было практичным, но и акцентным в комнате. То есть надо разместить елку так, чтобы она не мешала выполнять привычные дела, но и не была в самом углу.

Хорошо осмотрите свою комнату. Может, если переставить мебель, то для елки появится больше места?

Рождественская елка в маленькой спальне / Фото The White Company

Очень важно сделать хоть приблизительные замеры места, где вы планируете поставить елку. Наиболее важна, конечно, что высота. Не забывайте, что на елке еще будет макушка, на которую тоже нужно выделить пространство. Она никак не должна упираться в потолок и "тиснуться" между мебелью вокруг.

Если в ширину места мало, то обращайте внимание на породы деревьев, не имеющих таких густых веток. В частности, эксперты советуют взглянуть на пихту Фразера. Она имеет более стройную форму, но в то же время пышные ветки.

В некоторых квартирах места ну очень мало, и трудно уместить даже среднюю елку. Тогда вам следует приобрести маленькое дерево и поставить его на столик или подоконник. В таких случаях не стоит очень расстраиваться, ведь иногда небольшие елки выглядят красивее, чем огромные, если их украсить со вкусом.