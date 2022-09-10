Сам замок расположен на берегу реки Ди, в области Абердиншир в Шотландии. Здание является официальной приватной резиденцией английских королей. 24 канал собрал интересные факты о замке.

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Замок является частной собственностью

Сегодня замок Балморал является собственностью. В отличие от официальных резиденций, замок приобрел в личное использование принц Альберт. Это означает, что доходы от имущества не поступают в казну.



Интересные факты о замке Балморал в Шотландии / Фото en-vols

Королевская семья проводит в замке 3 месяца в году

Британская королевская семья стала регулярно приезжать в Абердиншир с 1852 года. Теперь члены семьи ежегодно проводят в Балморале около трех месяцев, приезжая сюда в августе.

Недалеко находится церковь Крати. Ее королевская семья посещает в воскресенье.

Территория возле замка – место для охоты

Чтобы местность была пригодна для охоты, при строительстве замка не было срублено ни одного дерева. Поэтому животные и птицы не потеряли своего традиционного ареала.

У замка на реке Ди свободное время за рыбалкой до сих пор проводят члены королевской семьи и их гости. В реке водится лосось. Пойманная рыба, по традиции, отпускается на свободу.



Королева провела здесь много лет с герцогом Эдинбургским / Фото daily record

В замке можно услышать традиционную шотландскую волынку

Жители замка просыпаются под звуки легендарной шотландской волынки. В это время слышны народные песни, импровизированной сценой является территория под окнами комнаты королевы.

Местные сады открыты для посетителей

Сады и танцевальный зал доступны для посещения с апреля по конец июля. В зале, например, организуют выставки картин, королевской одежды, столового серебра и фарфора.

Кроме того, у стен замка расположены ресторанчики и кафе. Здесь подают английский чай из фарфоровых чашек в викторианском стиле.

Фасад – особенность замка

На фасаде можно разглядеть многие скульптуры. Изображены на них святые и геральдические символы. Интерьеры украшены произведениями искусства, свезенными во дворец со всего света.