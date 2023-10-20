Что означает фэншуй и как использовать эту практику в своем доме

Все больше людей начинает интересоваться фэншуем, поскольку эта практика возрождается во всем мире. Все потому, что мы сейчас проводим больше времени в наших домах, ищем способы быть в гармонии с пространством.

Хотя о его происхождении практики известно немногое, но данные свидетельствуют о том, что феншуй использовали в некоторых китайских домах и городах более 4 тысяч лет назад. Что вообще означает фэншуй и каковы его основные принципы – рассказываем дальше.

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Практика фэншуй в вашем доме

Слова "фен" и "шуй" переводятся как "ветер" и "вода". Главная идея такой практики состоит в том, что жизнь человека связана с окружающей средой. Какое отношение она имеет к домам?

Феншуй основан на философии, согласно которой правильное расположение предметов и цветов помогает достичь гармонии и баланса. Многие дизайнеры определяют фэншуй как "внимательность к пространству". Вы обращаете внимание на детали вашего окружения, признавая и работая с тем фактом, что пространство влияет на вас, равно как вы влияете на него.

Наша внутренняя среда неразрывно связана с нашей внешней средой. У нас есть выбор: мы либо живем в напрягающем нас пространстве, либо совершенствуем его, чтобы оно влияло положительно и даже улучшало настроение,

– говорят специалисты.

Люди сейчас осознают, что дом очень важен. Когда вы возвращаетесь в жилье с работы или просто с прогулки, то ощущаете спокойствие и уют. В доме не должно быть груды беспорядка, а много места, которое не ограничивало бы.

Пять принципов фэншуй

Каждый из пяти элементов связан с определенными качествами, а также цветами и формами, которые можно использовать в дизайне интерьера, чтобы улучшить свой дом, а значит и жизнь.

Вода: символизирует мудрость и нашу связь с другими и окружающим миром. Водная стихия представлена, как ни странно, глубокими голубыми оттенками, чёрным цветом и волнистыми ассиметричными формами.

Земля: элемент, связанный с уходом за собой и питанием. Земля имеет связь с земными цветами, такими как желтый, оранжевый и коричневый, и тяжелыми квадратными предметами. Это самый простой элемент, который можно найти, поскольку большинство деревянной мебели как раз в землистых тонах.

Уютный уголок гостиной / Фото Future

Огонь: олицетворяет страсть и вдохновение, и его легко добавить через освещение и лампы. Огонь также связан с более теплыми оттенками, такими как огненно-красные и ярко-оранжевые, а также резкими треугольными формами.

Металл: металлические светильники можно увидеть во многих домах по практике фэншуй. Металл символизирует радость, красоту и точность. И это чаще всего о круглых формах.

Древесина: связана с ростом, исцелением и жизненной силой Элемент дерева представлен в дизайне зеленым и синим цветами и высокими прямоугольными формами. Комнатные растения – отличный способ добавить этот элемент в свой дом.

Природа должна быть рядом / Фото Paul Raeside