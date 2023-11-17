Никто и подумать не мог: этот замечательный фермерский дом переоборудовали с коровни

В Массачусетсе продают интересный фермерский дом, ранее бывший сараем для коров. Однако он настолько прекрасно обустроен, что никто и не догадался бы, что это была коровня.

Бывший дом для крупного рогатого скота был построен еще в 1930 году. А переоборудовать его в жилье решили в 1999 году. Сейчас фермерское жилье продают за 699 900 долларов.

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Неожиданное перевоплощение

Коровню разобрали до досок и полностью утеплили. Хотя ремонт был капитальный, там осталось много волшебных деталей того времени. Здание разделили на три спальни, обустроили современную кухню и просторную гостиную с газовым камином.

"Вся структура оригинальна. Есть первичные деревянные балки, которые оставили открытыми. Большое фойе имеет потолки собора, которые тянутся до третьего этажа", – рассказал агент по листингу.

Говорят, здание сарая первоначально разработано так, чтобы напоминать перевернутый корабль. Бывшая дверь была так широка, что внутрь можно было загнать полную телегу сена. С тех пор их заменили на французскую дверь.

Дерево придает уют фермерскому имению / Фото Realtor

Жилая площадь фермерского дома составляет 348 квадратных метров. В спальне на первом этаже есть отдельная ванная, откуда можно попасть на террасу. Также есть отдельная зона отдыха и гардеробная.

Фермерский дом находится на участке площадью 1,2 гектара. В собственности принадлежит открытый бассейн и гараж, где могут поместиться три авто.