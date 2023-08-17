за вдохновением сюда: в этом доме идеально соединили традиционный и современный фермерский стиль

За изысканным фасадом в георгианском стиле скрывается особый семейный дом. В интерьере дома идеально сочетают лучшие современные и традиционные черты фермерского стиля.

Прекрасный пример современного фермерского дома – это жилье охватывает даже три разных архитектурных стиля. Вы только посмотрите на эту кухню с открытыми кирпичными стенами, высокими балками и оригинальным деревом. Вы бы даже не догадались, что она была переоборудована из сарая.

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Интерьер просто поражает изысканностью

Начнем с гостиной. Она расположена уютно, в самом центре дома, и датируется 16 веком. Интерьер выполнен у мрачных серо-зеленых, а теплый дубовый пол добавляет уюта.

Кухня когда-то была одноэтажным кирпичным саром, который был достроен примерно 100 лет назад. Владельцы решили и здесь добавить серо-зеленый цвет, приобретя шкафы такого оттенка. Светлая мраморная столешница становится акцентом и прекрасно дополняет общую картину.

Это не только кухня, но и столовая тоже. Рядом стоит старинный резной обеденный стол ручной работы.

Фермерский стиль может быть разный / Фото Colin Poole

Спальни в фермерском доме просты, и это не исключение. Она светлая и просторная. Единственное, что бросается в глаза, – это уже покрытые стены и камин, который обычно ставят в гостиной.

В ванной комнате привлекает внимание деревянный пол, который редко выбирают для этих помещений. Серо-зеленые стены и плитка придают заметную легкость и свежесть.