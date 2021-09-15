Во Флориде продается райский остров с двумя домами: в чем уникальность предложения
Источник:Realtor
Остров Ист Систер Рок в штате Флорида выставлен на продажу за 11,7 миллиона долларов. В объявлении указано, что это не только шанс приобрести элитную недвижимость, но и возможность получить пассивный доход.
Чтобы добраться до недвижимости, будущему жителю понадобится лодка. Райский остров окружен голубыми водами и полностью изолирован от соседних населенных пунктов.
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Уникальности этому предложению надает возможность приобрести не только сушу, но и несколько квадратных метров морского дна.
Дома на острове
На рукотворном острове есть 2 жилья: главный и гостевой дом. В первом расположены: большая кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты и веранда откуда открывается невероятный вид. В отчетах дом датируется 1980 годом, когда строительство не регулировалось законами об охране окружающей среды. Построить что-то подобное сегодня невозможно.
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В гостевом доме размещена спальня и небольшая кухня. Внешне есть бассейн и множество охраняемых океанских территорий для подводного плавания, рыбалки и дайвинга.
Дополнительные преимущества
Весь остров является автономным: помещения освещаются и обогреваются с помощью солнечной и ветровой энергии. Поэтому будущие владельцы смогут экономить на коммунальных услугах.
Добраться на остров можно на лодке или с помощью вертолета. Территория оснащена специальными площадками, где можно оставить транспорт любых габаритов.
Нынешние владельцы обладают островом с 1995 года. Они сдают его в понедельную аренду и признаются, что Ист Систер Рок приносит кучу денег. Цены варьируются от 10 500 долларов в обычную неделю до 16 500 долларов на 7 праздничных дней.