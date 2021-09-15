Во Флориде продается райский остров с двумя домами: в чем уникальность предложения

Остров Ист Систер Рок в штате Флорида выставлен на продажу за 11,7 миллиона долларов. В объявлении указано, что это не только шанс приобрести элитную недвижимость, но и возможность получить пассивный доход.

Чтобы добраться до недвижимости, будущему жителю понадобится лодка. Райский остров окружен голубыми водами и полностью изолирован от соседних населенных пунктов.

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Владелец получает не только рукотворный остров, но и собственный доступ к морю / Фото airbnb

Уникальности этому предложению надает возможность приобрести не только сушу, но и несколько квадратных метров морского дна.

Дома на острове

Владелец получает не только рукотворный остров, но и собственный доступ к морю / Фото airbnb

Главный дом разделен на несколько зон / Фото airbnb

В доме расположены 3 спальни / Фото airbnb

Кухня разделена на 2 зоны / Фото airbnb

Санузел / Фото airbnb

На рукотворном острове есть 2 жилья: главный и гостевой дом. В первом расположены: большая кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты и веранда откуда открывается невероятный вид. В отчетах дом датируется 1980 годом, когда строительство не регулировалось законами об охране окружающей среды. Построить что-то подобное сегодня невозможно.

Кухня разделена на 2 зоны / Фото airbnb

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В гостевом доме размещена спальня и небольшая кухня. Внешне есть бассейн и множество охраняемых океанских территорий для подводного плавания, рыбалки и дайвинга.

Гостевой дом / Фото airbnb

Спальня с одной кроватью / Фото airbnb

Бассейн на территории острова / Фото airbnb

Дополнительные преимущества

Весь остров является автономным: помещения освещаются и обогреваются с помощью солнечной и ветровой энергии. Поэтому будущие владельцы смогут экономить на коммунальных услугах.

На территории есть вертолетная площадка / Фото airbnb

Добраться на остров можно на лодке или с помощью вертолета. Территория оснащена специальными площадками, где можно оставить транспорт любых габаритов.

Нынешние владельцы обладают островом с 1995 года. Они сдают его в понедельную аренду и признаются, что Ист Систер Рок приносит кучу денег. Цены варьируются от 10 500 долларов в обычную неделю до 16 500 долларов на 7 праздничных дней.