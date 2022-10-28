Самое высокое здание ЕС: как выглядит небоскреб от Foster + Partners в Варшаве
Источник:Dezeen
Британская архитектурная студия Foster + Partners завершила строительство небоскреба Varso в Варшаве. Здание высотой 310 метров является самым высоким сооружением в Европейском союзе.
53-этажный небоскреб, в котором спроектированы офисы, рестораны, магазины и сад со смотровой площадкой, обогнал 259-метровую башню Commerzbank, построенную Foster + Partners 1997 года во Франкфурте.
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Varso в Варшаве
Впервые о строительстве небоскреба стало известно в 2017 году. Тогда команда Foster + Partners рассказала об идее построить в центре Варшавы объект, высотой 310 метров. Завершить главное здание планировали к середине 2020 года, однако пандемия COVID-19 сдвинула сроки.
Здание высотой 310 является самым высоким сооружением в ЕС / Фото Dezeen
Сейчас здание завершено. Основание сооружения – 230 метров, еще 80 метров к общей высоте добавляет шпиль.
53-этажный небоскреб вмещает 70 тысяч квадратных метров офисных площадей, где развернут свои штаб-квартиры местные и международные компании, а также стартаперы. Благодаря просторным пролетам и трехметровым потолкам здесь оборудуют офисы с открытой планировкой.
80 метров составляет шпиль / Фото Dezeen
На первом уровне оборудован холл с 14-метровыми потолками. В нем размещено публичное пространство, соединяющее небоскреб с соседними зданиями. Кроме того, отсюда можно попасть в торговые центры и рестораны. Чтобы украсить холл, архитекторы использовали деревья и керамическую скульптуру местной художницы.
Холл с деревьями и интегрированными в пространство лавками / Фото Dezeen
На 46 – 48 этажах расположены рестораны и бары. А над ними – смотровая площадка, которая станет самым высоким садом в Варшаве.
Для сотрудников офисов архитекторы предусмотрели частную террасу – на высоте 177 метров.
Больше фото самого высокого здания в ЕС / Фото Dezeen