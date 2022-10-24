Строительство Hudson Yards от Foster+Partners началось в 2019 году. Также к застройке присоединятся такие архитектурные бюро как KPF, BIG, Diller Scofidio + Renfro.

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50 Hudson Yards: что известно о новом небоскребе

Небоскреб высотой 308 метров включает 278 709 квадратных метров офисных площадей на 78 этажах. Из-за солидной площади комплекс занимает целый квартал Манхеттена. Кроме того, здесь разместится офис технологической компании Meta и инвестиционной компании BlackRock.



Сверхвысокий небоскреб от Foster + Partners / Фото Dezeen

50 Hudson Yards имеет симметричный фасад с остеклением от пола до потолка. Структурные элементы, украшающие фасад, облицованы белым камнем.

По данным Foster+Partners, для строения была разработана инновационная стратегия лифтов. Здесь предусмотрены как традиционные, так и двухэтажные кабины для передвижения по этажам. К тому же, постоянные арендаторы будут владеть частными лифтами.

Сверхвысокий небоскреб от Foster + Partners / Фото Dezeen

На 32 этаже предусмотрена общая зона с помещениями для встреч и проведения мероприятий. А верхний этаж выделили под купольную инсталляцию, которая "вылавливает" свет днем и освещает здание ночью.

Также архитекторы предусмотрели выход к специально построенному тоннелю , соединяющему небоскреб с соседней станцией метро.

Сверхвысокий небоскреб от Foster + Partners / Фото Dezeen

Напомним. Строительство Hudson Yards от Foster+Partners началось в 2019 году. Также к застройке Мангеттена присоединятся такие архитектурные бюро как KPF, BIG, Diller Scofidio+Renfro.

Сверхвысокий небоскреб от Foster + Partners / Фото Dezeen

Основатель Foster+Partners присоединится к восстановлению Харькова

Британский архитектор Норман Фостер станет одним из авторов нового генплана харьковских районов, пострадавших в результате войны. Известно, что новый генплан города будет направлен на восстановление жилья и услуг, оценку ущерба (в том числе транспортной инфраструктуры), ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы и критически важных объектов.