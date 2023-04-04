Интерьер поражает: каждая комната в этом доме передает атмосферу известных фильмов
Источник:realtor
Во Флориде продают невероятное здание с интерьером, который напоминает множество оскароносных фильмов. Каждая комната передает атмосферу конкретной ленты.
"Я хорошо знаком с Голливудом, и это тоже самое, что пойти на церемонию вручения "Оскара". Когда вы подъезжаете, "Оскар" буквально стоит впереди и на устланной красной дорожке", – говорит агент по размещению рекламы Эдвард Джонстон.
Фанаты кино будут в восторге от этой атмосферы. Дом появился на рынке за 11,75 миллиона долларов.
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Каждая комната – оскароносный фильм
Дом вмещает 20 спален и все – с ванными комнатами. Каждая комната сделана в стиле определенной киноленты. Например, здесь есть спальни с тематикой "Звездных войн", "Короля Льва", "Крестного отца", "Волшебника страны Оз".
"Если вы откроете дверь в комнату "Рокки", то зазвучит музыка из этого фильма. Если зайдете в комнату "Бэтмена", то произойдет то же", – рассказывает Эдвард Джонстон.
Агент по размещению рекламы говорит, что музыка прекращается через несколько секунд, поэтому волноваться не следует. "Она не играет всю ночь", – смеется Джонстон.
Кроме спален, есть огромная кухня с четырьмя двойными холодильниками, двумя плитами, двумя двойными духовками и охладителем для вина. Столовая в доме рассчитана на 37 человек.
Для развлечений в доме есть баскетбольная площадка, боулинг, игровая комната и, конечно же, кинотеатр.
Аренда этого голливудского дома составляет около 5 000 долларов США за ночь. Снимать можно минимум на три ночи. По словам Джонстона, люди активно бронируют жилье.