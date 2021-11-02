Во французском городке продают дом за 1 евро: какие условия

Следуя примеру итальянских коммун, которые предлагают недвижимость по 1 евро (30,44 гривны), французские власти запустили продажу домов по такой же привлекательной цене. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы стать владельцем жилья во Франции.

В частности, на этой неделе власти Сент-Аманд-Монро, расположенном в самом сердце Франции, объявили о намерении оживить территорию города и повысить его привлекательность за счет восстановления заброшенных домов. В этот раз на аукцион выставили дом площадью 90 квадратных метров.

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Как купить дом за 1 евро

В рамках проекта по возрождению города Сент-Аманд-Монро власти выставили на продажу дом площадью 90,94 квадратных метра. Стоимость объекта оценена в 27 000 евро, однако до 31 декабря покупатели имеют шанс получить его всего за 1 евро.

Такая система продаж позволяет приобрести недвижимость по символической цене. Новые жители должны провести соответствующие реставрационные работы и гарантировать, что дом не будет перепродан сразу после подписания соглашения.

В рамках проекта по возрождению города, власти выставили на продажу дом площадью 90,94 квадратных метра / Фото mapio

Предложение открыто только для тех, кто:

покупает первую недвижимость,

намерен постоянно проживать в приобретенном доме,

готов отреставрировать здание, приступив к ремонтным работам в течение 6 месяцев после закрытия сделки и завершив их через 2 года.

Отремонтированное здание должно быть энергоэффективным, а модернизацию систем отопления следует доверить местным компаниям.

Как будут отбирать претендентов

Очевидно, что на такое заманчивое предложение отзовется множество желающих. Поэтому власти города разработали специальную процедуру подачи заявки.

Потенциальные покупатели должны предоставить:

мотивационное письмо,

документы, удостоверяющие, что они не владеют другой недвижимостью и не владели ею в течение предыдущих 2-х лет;

план ремонта;

данные о доходах и кредитной истории, чтобы в процессе не возникло проблем с финансированием ремонта.

Все заявки принимаются на сайте мэрии до 31 декабря.