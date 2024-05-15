Из старого гаража в жилой домик: как креативные хозяева зарабатывают на аренде

Домик шириной всего лишь 2,7 метра сдают в аренду в долине Эмерсон, Англия. Это жилье не зря такое узкое, ведь когда-то это был обычный гараж.

Аренда домика стоит 1000 фунтов стерлингов в месяц включая коммунальные услуги. Также арендодатель требует залог в размере 1153 фунтов. Минимальный срок аренды составляет 1 год.

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Что внутри

Домик настолько узкий, что владельцы были вынуждены обустроить спальню на маленьком чердаке гаража. А непосредственно в помещении они сделали кухню-гостиную.

Хоть и крошечная, но уютная кухня-гостиная / Фото Jam Press

На фото видно, что диван стоит напротив кухонной раковины, чтобы не мешать арендаторам на кухне. Все настолько компактно, что тот, кто сидит на диване, может ногами закрыть дверцу. Также на кухне есть духовка, стиральная машина и шкаф для микроволновой печи.

Рядом расположена ванная комната с туалетом, раковиной и душевой кабиной.

Хозяева говорят, что они максимально эффективно использовали все пространство, и его как раз достаточно места для проживания одного человека.

Спальня с телевизором на чердаке / Фото Jam Press

Не всем пользователям сети понравилась креативность владельцев. Комментаторы пишут, что это выражение "как в перчатке" на практике и что арендодатели "абсолютно жадные".