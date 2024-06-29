Из того, что было: как пара сделала гардероб в новом доме за копейки

Супруги приобрели большой дом без мебели. Одну комнату пара выделила под гардеробную, но средств на покупку шкафов или даже полок у них не осталось. Тогда муж с женой решили, что попробуют сделать все своими руками.

Пара нашла в интернете фото открытого шкафа из дерева и воплотила эту идею в реальность. Супруги показали эту фотографию в тиктоке и свой готовый гардероб – и их не отличить.

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"Штанги для одежды сделали из черенков от лопат"

Пара опубликовала видео, где рассказала свою историю обустройства гардероба в доме. Новое жилье супруги приобрели не сразу, а в рассрочку. Пара поделилась, что имеет обычный доход, поэтому, потратив почти все средства на покупку дома, они не имели возможности приобрести мебель.

Супруги решились сделать открытый шкаф собственноручно, найдя деревянные доски за копейки. Поскольку бюджет был действительно ограниченным, штанги для одежды муж с женой сделали из черенков от лопат. На это они потратили всего неполные 2 дня. Дерева еще хватило на несколько полок в кладовую.

Какой гардероб собственноручно сделали супруги: смотрите видео

Пользователи тиктока были поражены креативностью и умением супругов:

Классно, а я спонтанно могу разве пачку чипсов купить. Вы молодцы;

Такая гениальность в простоте, очень хороший вариант;

Золотые руки! Молодцы! Уюта и согласия на новом месте.

Комментаторы размышляют, сколько же сэкономили супруги, сделав гардероб собственноручно. Девушка, которая представилась менеджером компании по изготовлению мебели, написала, что говорится о 30 тысячах гривен. Однако некоторые пользователи считают, что еще больше.