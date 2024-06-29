Пара знайшла в інтернеті фото відкритої шафи з дерева і втілила цю ідею в реальність. Подружжя показало цю світлину в тіктоці та свій готовий гардероб – і їх не відрізнити.

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"Штанги для одягу зробили з держаків від лопат"

Пара опублікувала відео, де розповіла свою історію облаштування гардероба в будинку. Нове житло подружжя придбало не одразу, а на виплат. Пара поділилася, що має звичайний дохід, тому, витративши майже всі кошти на купівлю будинку, вони не мали можливості придбати меблі.

Подружжя наважилося зробити відкриту шафу власноруч, знайшовши дерев'яні дошки за копійки. Оскільки бюджет був справді обмеженим, штанги для одягу чоловік з дружиною зробили з держаків від лопат. На це вони витратили всього неповні 2 дні. Дерева ще вистачило на кілька полиць до комори.

Який гардероб власноруч зробило подружжя: дивіться відео

Користувачі тіктока були вражені креативністю та вмілістю подружжя:

Класно, а я спонтанно можу хіба пачку чипсів купити. Ви молодці;

Така геніальність у простоті, дуже гарний варіант;

Золоті руки! Молодці! Затишку і злагоди на новому місці.

Коментатори роздумують, скільки ж зекономило подружжя, зробивши гардероб власноруч. Дівчина, яка представилася менеджеркою компанії з виготовлення меблів, написала, що мовиться про 30 тисяч гривень. Проте деякі користувачі вважають, що ще більше.