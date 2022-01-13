Где и какое жилье покупать для сдачи в аренду

В Украине каждая третья сделка по покупке недвижимости – это инвестиция в квартиру для сдачи в аренду.

У нас мало вариантов, куда вложить сбережения, поэтому оптимальным вариантом становится покупка квартиры, рассказывает эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

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За сколько лет окупится недвижимость для аренды

Эксперт отмечает, что период окупаемости в Украине – около 10 лет. Однако на протяжении всего этого времени деньги будут "работать" на того, кто их вложил.

Украинцы активно покупают жилье в новостройках и на вторичном рынке. Квартиру можно сдавать в аренду в любом городе. Самый большой спрос в областных центрах, столице. Если населенный пункт имеет туристический потенциал и перспективы развития, то каждую третью квартиру покупают для сдачи в аренду. Самыми популярными остаются бюджетные одно- и двухкомнатные квартиры.

Спрос на смарт-квартиры

Застройщики стали отказываться от такого жилья. Понятие смарт-квартира возникло во время банковского кризиса в Украине. Финучреждения банкротились, люди забирали депозиты,

– отмечает эксперт.

На эту ситуацию отреагировали строительные компании, начавшие предлагать небольшой площади по доступным ценам. Однако сейчас в банковской системе ситуация стабильная. Поэтому популярность смарт-квартир уменьшается.



Спрос на смартквартиры падает / Фото Unsplash

Костецкий добавляет, что жилье площадью 15 "квадратов" невыгодно для девелоперов. К каждому нужно подвести коммуникации, установить счетчики. Себестоимость дома автоматически растет.

Где лучше покупать жилье для сдачи в аренду

Лучше всего инвестировать в новостройки. "Хрущевки" и квартиры гостиничного типа часто продают в плохом состоянии. Возникают проблемы с соседями.

Имеет значение и местоположение. Хотя окупаемость одинакова везде.

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"В Киеве за 50 тысяч долларов можно купить неплохую квартиру на Харьковском, Троещине. Борщаговка активно застраивается. Популярная недвижимость в Ирпене, Борисполе, Вышгороде, Броварах, Обухове. На ремонт, мебель в квартире экономкласса придется потратить до 20 тысяч долларов. Если жилье в центре – 50 – 100 тысяч, в зависимости от какого арендатора ориентируетесь", – добавляет эксперт.

В Киеве чаще всего ищут жилье для аренды стоимостью от 7 до 15 тысяч гривен в месяц. Для квартирантов важна цена, качество ремонта, транспортная доступность. Часть людей хочет, чтобы в доме была кухня, стиральная машина, бойлер, шкафы. Другим нужны посудомойка, большая кровать, белые стены. Есть арендаторы, у которых есть все свое. Поэтому просят, чтобы хозяйской мебели было по минимуму.