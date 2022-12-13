Не Львов и не Киев: в каких областях Украины больше всего подорожала аренда жилья

Несмотря на полномасштабную войну, средняя цена аренды жилья по Украине не претерпела серьезных изменений. Стоимость потянули вверх, в частности, Закарпатская и Ивано-Франковская область.

Активизация на рынке столичного жилья пришлась на осень. Тогда жители начали возвращаться домой, а также переезжали беженцы из восточных и южных регионов.

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Как распределились цены на аренду жилья по Украине

Рекордсменом по удорожанию жилья стала Закарпатская область, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 86,8% – с 4 313 гривен в январе до 8 056 гривен в октябре.

На втором месте оказалась Ивано-Франковская область. По данным Госстата, средняя стоимость аренды в регионе выросла на 83% – с 2 619 до 4 794 гривен.

На третье место выбилась Кировоградская область, где стоимость однокомнатной квартиры выросла на 80,7% – с 2 852 до 5 156 гривен. В целом, существенное подорожание в этом году фиксировали во всех тыловых западных областях.

Во Львовской – на 64,5% (с 5 449 до 8 963 гривен);

– на 64,5% (с 5 449 до 8 963 гривен); в Черновицкой – на 62,5% – (с 4 345 до 7 071 гривны);

– на 62,5% – (с 4 345 до 7 071 гривны); в Хмельницкой – на 58,5% (с 4 444 до 7 048 гривен);

– на 58,5% (с 4 444 до 7 048 гривен); в Тернопольской области – на 33,2% (с 3 038 до 4 047 гривен).

Также аренда подорожала в Волынской на 24,2% и Ровенской областях – на 9,3%. В настоящее время средняя стоимость месяца в однокомнатной квартире составляет 4 996 гривен и 5 229 гривен соответственно.

Несмотря на близость к зоне боевых действий, в Запорожье средняя стоимость аренды выросла на 10,6%. Незначительный рост зафиксирован в Винницкой, Житомирской, Полтавской областях. В Черкасской области жилье подорожало на 52,4%.

Чтобы снять однокомнатную квартиру в Киеве в январе 2022 года нужно было иметь в среднем 8,5 тысячи гривен. Однако к октябрю ценник упал до 7,584 гривны.

Не изменилась с начала года средняя стоимость аренды в Киевской, Сумской и Черниговской области.

Подешевела с января аренда квартир во фронтовых Николаевской и Харьковской областях, а также в Одесской области.