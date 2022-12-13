Активізація на ринку столичного житла припала на осінь. Тоді мешканці почали повертатися додому, також переїжджали біженці зі східних та південних регіонів.

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Як розподілилися ціни на оренду житла по Україні

Рекордсменом зі здорожчення житла стала Закарпатська область, де середня вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 86,8% – з 4 313 гривень у січні до 8 056 гривень у жовтні.

На другому місці опинилася Івано-Франківська область. За даними Держстату, середня вартість оренди у регіоні зросла на 83% – з 2 619 до 4 794 гривень.

На третє місце вибилася Кіровоградська область, де вартість однокімнатної квартири зросла на 80,7% – з 2 852 до 5 156 гривень. Загалом суттєве подорожчання цьогоріч фіксували у всіх тилових західних областях.

У Львівській – на 64,5% (з 5 449 до 8 963 гривень);

– на 64,5% (з 5 449 до 8 963 гривень); у Чернівецькій – на 62,5% – (з 4 345 до 7 071 гривні);

– на 62,5% – (з 4 345 до 7 071 гривні); у Хмельницькій – на 58,5% (з 4 444 до 7 048 гривень);

– на 58,5% (з 4 444 до 7 048 гривень); у Тернопільській області – на 33,2% (з 3 038 до 4 047 гривень).

Також оренда подорожчала у Волинській на 24,2% та Рівненській областях – на 9,3%. Наразі середня вартість місяця в однокімнатній квартирі становить 4 996 гривень та 5 229 гривень відповідно.

Попри близькість до зони бойових дій, на Запоріжжі середня вартість оренди зросла на 10,6%. Незначне зростання зафіксоване у Вінницькій, Житомирській, Полтавській областях. На Черкащині житло подорожчало на 52,4%.

Щоб винайняти однокімнатну квартиру у Києві в січні 2022 року потрібно було мати в середньому 8,5 тисяч гривень. Однак до жовтня цінник впав до 7,584 гривні.

Не змінилася з початку року середня вартість оренди у Київській, Сумської та Чернігівської області.

Подешевшала з січня оренда квартир у фронтових Миколаївській та Харківській областях, а також на Одещині.