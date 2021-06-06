Сколько стоит самая дешевая квартира в Киеве и где она находится

На рынке недвижимости в Киеве наблюдается активность. В мае 2021 года объем инвестиций в столичное жилье вырос на 12% по сравнению с апрелем и составил 30,7 миллиона долларов (836,5 миллиона гривен).

Самая дешевая квартира была продана за 25 тысяч долларов (около 680 тысяч гривен). Где она находится и какое еще жилье приобретали украинцы, рассказала генеральный директор АН "Благовест" (Киев) Елена Биберова.

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Самая дешевая квартира и самый дорогой дом

Самой дешевой квартирой , которая была продана в Киеве в мае, стал объект площадью 28 квадратных метров. Жилье расположено на улице Новгородской в Соломенском районе. Его купили за 25 тысяч долларов (около 680 тысяч гривен).

, которая была продана в Киеве в мае, стал объект площадью 28 квадратных метров. Жилье расположено на улице Новгородской в Соломенском районе. Его купили (около 680 тысяч гривен). Самой дорогой недвижимостью, которая была продана в мае, стал частный дом в селе Лесники (Киево-Святошинский район). Особняк площадью 610 квадратных метров приобрели за 1 миллион долларов (27,2 миллиона гривен).

В мае объем инвестиций в столичную недвижимость вырос / Фото Pixabay

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Что чаще всего покупали в мае

14% от общего количества сделок составили квартиры стоимостью до 50 тысяч долларов (около 1,36 миллиона гривен). Это были одно- и двухкомнатные квартиры.

45% сделок – жилье от 50 до 100 тысяч долларов (около 1,36 – 2,75 миллиона гривен). Это двух- и трехкомнатные квартиры в новых домах в Соломенском, Подольском и Дарницком районах Киева.

– жилье от 50 до 100 тысяч долларов (около 1,36 – 2,75 миллиона гривен). Это двух- и трехкомнатные квартиры в новых домах в Соломенском, Подольском и Дарницком районах Киева. 35% сделок – недвижимость стоимостью от 100 до 250 тысяч долларов (2,75 – 6,8 миллиона гривен). Это квартиры в новостройках в Голосеевском и Печерском районах.

– недвижимость стоимостью от 100 до 250 тысяч долларов (2,75 – 6,8 миллиона гривен). Это квартиры в новостройках в Голосеевском и Печерском районах. 6% сделок составили объекты недвижимости в ценовой категории от 250 тысяч долларов. Например, в Оболонском районе (улица Героев сталинграда) за 310 тысяч долларов (8,45 миллиона гривен) была продана 4-комнатная квартира.

В мае за 45 тысяч долларов (1,2 миллиона гривен) купили квартиру площадью 32 квадратных метра в Печерском районе (улица Бастионная); за 50 тысяч долларов – однушку площадью 41 квадратный метр в Соломенском районе (улица Радченко).